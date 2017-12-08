В Яловенском районе пропала 13-летняя девочка (ФОТО)

Полиция просит помощи в ее розыске.

Несовершеннолетняя 2004 года рождения по имени Русу Николета Валентин 5 декабря вышла из своего дома в селе Вэсиень Яловенского района и не вернулась.

Рост девочки составляет 150 сантиметров, телосложение среднее (вес примерно 45 кг), волос длинный русый, заплетен в косичку, глаза голубые.

Николета была одета в светло-коричневую зимнюю куртку с капюшоном, черные брюки и черные ботинки со шнурками.

Если у вас есть какая-либо информация относительно местонахождения несовершеннолетней, просьба позвонить по телефонам 02682-22-02 или 902.