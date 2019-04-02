В Яловенском районе огонь уничтожил 30 гектаров растительности

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Вчера вечером в селе Гангура Яловенского района пожар уничтожил 30 га сухой растительности. Чтобы погасить огонь, потребовалось несколько бригад пожарных.

По словам представителей ГИЧС, только за последние 24 часа пожары уничтожили более 230 га растительности. Пожарные участвовали в ликвидации 90 возгораний в Оргеевском, Хынчештском, Унгенском, Ниспоренском, Криулянском и Чимишлийском районах, пишет canal2.md.

Спасатели призывают граждан не поджигать сухую траву или мусор, чтобы избежать распространения пламени в условиях сильного ветра. В случае возникновения рискованных ситуаций следует незамедлительно обращаться по номеру 112.