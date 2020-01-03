В Яловенском районе мужчина и подросток избили односельчанина до больничной койки

В Яловенском районе мужчина и подросток избили односельчанина до больничной койки

20-летний житель села Костешты Яловенского района был госпитализирован с различными травмами после того, как его избили односельчане.

На молодого человека напали на улице. Предполагаемыми преступниками являются 21-летний парень и его 16-летний приятель, оба живут в том же селе. Согласно полученным данным, между односельчанами вспыхнул конфликт, в результате которого случилась драка. Подозреваемые нанесли жертве многочисленные удары кулаками и ногами по разным частям тела, передаёт tv8.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 21-летний подозреваемый был задержан, а несовершеннолетний находится под следствием. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

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