В Яловенах жилой дом поместили на карантин

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На вчерашнем заседании Комиссии по ЧС в Яловенах было принято решение установить карантинный режим в жилом доме, расположенном на улице Александру чел Бун.

Сразу нескольким жителям этого дома был поставлен диагноз COVID-19, пишет publika.md. Чтобы остановить распространение коронавируса, в здании и на прилегающей территории регулярно проводятся работы по дезинфекции.

Карантин был установлен на 14 дней. Следить за соблюдением гражданами введённых ограничений будут сотрудники полиции и военные.

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