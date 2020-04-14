В Яловенах жилой дом поместили на карантин

В Яловенах жилой дом поместили на карантин

На вчерашнем заседании Комиссии по ЧС в Яловенах было принято решение установить карантинный режим в жилом доме, расположенном на улице Александру чел Бун.

Сразу нескольким жителям этого дома был поставлен диагноз COVID-19, пишет publika.md. Чтобы остановить распространение коронавируса, в здании и на прилегающей территории регулярно проводятся работы по дезинфекции.

Карантин был установлен на 14 дней. Следить за соблюдением гражданами введённых ограничений будут сотрудники полиции и военные.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md