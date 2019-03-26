В Яловенах задержали двух патрульных: в их автомобиле найдена крупная сумма денег

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Обыски, проведённые сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры и Службы внутренней безопасности и антикоррупции, завершились задержанием двух патрульных.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, 25 марта правоохранители провели проверки в Инспекторате полиции Яловен. Обыски проходили как в кабинетах патрульных инспекторов, так и в их служебных автомобилях. В одной из машин прокуроры обнаружили крупную сумму денег.

В связи с этим на 72 часа были задержаны 2 патрульных инспектора. Их поместили в изолятор НАЦ. Кроме этого, сейчас прокуроры предпринимают меры по идентификации и задержанию ещё двух лиц, а также выявляют всех причастных к даче взяток сотрудникам полиции.

Сотрудники Национального инспектората патрулирования подозреваются в пассивной коррупции. Если их вина будет доказана в суде, им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет, штраф в размере от 1 000 до 3 000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.