В Яловенах выпал град размером с горох (ВИДЕО)

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В Яловенском районе пошёл град. Об этом свидетельствует видеозапись, сделанная жителями района.

Судя по кадрам, присланным на адрес protv.md, в Яловенах выпал град размером с горох. По данным синоптиков, дожди будут идти в северных регионах страны до конца недели.

Напомним, что по данным ГИЧС, из-за проливных дождей, прошедших по всей стране, в Шолданештском районе дождь затопил подвалы и сады 12 частных домовладений. Сегодня спасатели проводили на местах работы по откачиванию воды и очистке подвалов. Осадки также повредили около 60 листов шифера на крыше школы в селе Пояна, а в селе Шипка сильно пострадал целый дом.