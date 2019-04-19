В Яловенах водитель сбил школьницу прямо на “зебре”

В Яловенах водитель сбил школьницу прямо на “зебре”

Восьмилетняя девочка была госпитализирована после того, как её сбила машина на пешеходном переходе. Авария произошла сегодня в Яловенах.

По данным полиции, несовершеннолетняя переходила улицу по правилам – по пешеходному переходу рядом с учебным заведением. Наезд на школьницу совершил 60-летний водитель Toyota, пишет realitatea.md.

В результате удара девочке потребовалась медицинская помощь. Пострадавшую доставили в столичный Институт матери и ребёнка.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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