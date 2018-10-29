В Яловенах водитель сбил на обочине пешеходов: один из них скончался на месте (ФОТО)

В Яловенах водитель сбил на обочине пешеходов: один из них скончался на месте (ФОТО)

Женщина скончалась в результате ДТП, которое произошло вчера вечером, 28 октября, на трассе R3 Кишинёв-Хынчешты.

Органы правопорядка установили, что автомобиль марки  Hyundai, за рулём которого находился 22-летний житель Хынчешт, двигаясь в сторону Хынчешт, зацепил правой стороной 27-летнего мужчину, а затем наехал на женщину. Жертвой оказалась 37-летняя жительница села Бардар. В результате сильного удара её отбросило через металлический парапет, от полученных травм она скончалась на месте.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Яловен Сильвии Ветку, свидетели аварии утверждают, что оба пешехода двигались вдоль обочины. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Если вина водителя будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Обстоятельства аварии выясняются.

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