В Яловенах в озере нашли труп мужчины

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Прохожий заметил труп мужчины на поверхности озера и вызвал полицию. Инцидент произошёл вчера, 12 января, в селе Бэлцаць Яловенского района.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Яловен Сильвии Ветку, правоохранителями было установлено, что погибший – 44-летний житель Кишинёва. Судмедэксперт не обнаружил на его теле следов насильственной смерти, передаёт deschide.md.

Согласно предварительным данным, мужчина утонул. Он пытался перейти озеро, но лёд оказался тонким, поэтому треснул, а мужчина провалился в воду.

Местные полицейские рассказали, что мужчина работал пастухом, а днём ранее сельчане его видели живым.