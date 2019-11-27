В Яловенах пожарная машина попала в ДТП

В Яловенах пожарная машина попала в ДТП

Авария с участием пожарного автомобиля произошла недалеко от села Ниморень. По словам пресс-секретаря ИП Яловен Сильвии Ветку, водитель попал в больницу с различными травмами.

Пожарная бригада направлялась по вызову в село Малкоч, пишет deschide.md. Перед машиной спасателей ехал автомобиль, водитель которого намеревался повернуть налево, однако в последний момент, заметив пожарных, решил свернуть вправо.

В результате, чтобы избежать столкновения, водитель пожарной машины резко повернул, и на мокрой дороге транспортное средство съехало в кювет.

Водитель спецавтомобиля был доставлен в столичную больницу. Двум пожарным, которые находились в машине, медицинская помощь не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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