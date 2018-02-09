В Яловенах пассажиры обокрали таксиста, набросив ему на шею веревку и угрожая ножом

Двое уроженцев Яловенского района совершили разбойное нападение на водителя такси.

Согласно информации прокуратуры Яловен, в январе 2017 года обвиняемые сели в машину жертвы, заказав поездку в один из населенных пунктов района. По ходу движения они набросили на шею таксиста веревку и, угрожая ему ножом, украли у него материальные ценности и сам автомобиль. Общий ущерб оценивается в приблизительно 50 тысяч леев.

Злоумышленники 19 и 20 лет соответственно были вскоре задержаны в Криулянском районе. За совершение преступления на днях молодые люди были приговорены к 8 и к 9 годам тюремного заключения. Приговор может быть обжалован.