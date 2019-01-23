В Яловенах отец 8 лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь

0

Жительница столицы “сдала” полиции своего бывшего супруга после того, как на протяжении 8 лет он насиловал собственную дочь. Мужчина был задержан. С несовершеннолетней на данный момент работают психологи.

Вчера 38-летняя женщина написала жалобу в Инспекторат полиции Яловен, в которой обвинила своего бывшего 56-летнего супруга в том, что он вступил в половую связь с их 15-летней дочерью. По утверждениям заявительницы, интимные отношения отца и дочери начались с того времени, как девочке исполнилось 8 лет, пишет deschide.md.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Яловен Силвии Ветку, полиция зарегистрировала это дело вчера. По данному факту проводится проверка.

– На данный момент психологи работают с несовершеннолетней. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства дела. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый был задержан на 72 часа, – сообщила Ветку.