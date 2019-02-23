В Яловенах мужчину насмерть придавило воротами

В Яловенах мужчину насмерть придавило воротами

47-летний мужчина был найден мертвым утром в субботу в каменной шахте в селе Пьятра Албэ Яловенского района. 

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Яловен Сильвии Ветку, на место происшествия выехала оперативная группа инспектората, судмедэксперт и представитель районной инспекции труда. Удалось установить, что погибший был охранником на шахте. Он находился на работе и, вероятнее всего, пытался открыть ворота, которые внезапно вышли из строя и рухнули на него.

Предварительной версией трагедии является полученная в результате инцидента травма, несовместимая с жизнью. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются, пишет realitatea.md.

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