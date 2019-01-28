В Яловенах конфликт родных братьев закончился поножовщиной

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Житель села Улму Яловенского района попал в больницу после того, как на него напал с ножом старший брат. В полицию обратилась мать участников конфликта.

По словам Сильвии Ветку, пресс-офицера Инспектората полиции Яловен, мать двух братьев 44 и 36 лет позвонила вчера в полицию и сообщила, что старший сын пырнул ножом младшего. Прибыв на место происшествия, полиция установила, что 44-летний мужчина ударил своего брата ножом в спину. 36-летнего пострадавшего доставили в больницу скорой помощи в Кишинёве, а нападавшего задержали на 72 часа, пишет deschide.md.

По словам местных жителей, оба брата не работают, не женаты и проживают вместе со своей матерью. В последнее время между братьями часто возникали конфликты: младший в состоянии алкогольного опьянения нередко избивал своего старшего брата.

Полиция возбудила уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.