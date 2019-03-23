В Яловенах из служебной машины молдавской фирмы украли 60 000 леев: одним из подозреваемых оказался бывший водитель

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Два 25-летних жителя Оргеева были задержаны сотрудниками полиции Яловен после того, как они украли 60 000 леев из служебного автомобиля фирмы, которая предоставляет услуги по доставке товаров в ряд магазинов страны. Одним из подозреваемых оказался бывший сотрудник фирмы, который выполнял должность водителя-экспедитора, поэтому хорошо знал маршрут и специфику деятельности.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошёл в марте, после того, как подозреваемые «сели на хвост» служебному автомобилю и следовали за ним от Кондрицы до Малкоч Яловенского района. В тот момент, когда водитель службы доставки вышел из машины и зашёл в магазин, подозреваемые проникли в автомобиль и за считанные минуты украли деньги, которые были собраны в других магазинах и которые хранились в специальном месте.

Водитель машины увидел воришек, но не успел их поймать, поэтому немедленно вызвал полицию. В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны на 72 часа. Полицейским удалось вернуть часть украденных день, другую часть подозреваемые успели потратить. За содеянное им грозит до 7 лет тюрьмы.