В Яловенах двое несовершеннолетних воришек попались на месте преступления (ВИДЕО)

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Двоих подростков 13 и 14 лет задержали прямо во время кражи. Инцидент произошёл на днях в Яловенах.

Хозяев жилища не было дома. Подростки проникли внутрь, взломав дверной замок, пишет canal3.md. В тот момент и сработала сигнализация.

На место происшествия прибыли сотрудники частной охранной фирмы. В результате подозреваемые, которые прятались на чердаке дома, были задержаны и доставлены в инспекцию.

Несовершеннолетние признались в совершении хулиганских действий. По словам пресс-секретаря ИП Яловен Сильвии Ветку, подозреваемым не удалось ничего вынести из жилища. Более того: ранее задержанные уже совершали аналогичные преступления.

Ввиду того, что несовершеннолетние не могут нести уголовную ответственность, задержанные отделались предупреждением. Родителям нарушителей придётся заплатить штраф.