В Яловенах без вести пропал страдающий аутизмом ребенок

В Яловенах без вести пропал страдающий аутизмом ребенок
6-летний ребенок из города Яловены, страдающий аутизмом, пропал вчера вечером. Отчаявшиеся родители просят помощи в его поиске. 

О пропаже ребенка сообщила его мать. Женщина обратилась в полицию, после чего опубликовала пост в социальной сети. В поисках мальчика, которого зовут Дану, были задействованы бригада карабинеров, местные жители и волонтеры из Яловен и Кишинева, однако ночью его найти не удалось. Поиски возобновили ранним утром понедельника, пишет thewoman.md.

Всех, кто узнал ребенка на фото, видел его и может сообщить какую-либо информацию о месте его нахождения, просят звонить по номерам: 112 или 069641352.

 

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