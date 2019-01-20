В Яловенах банальная пьяная ссора завершилась убийством

В Яловенах банальная пьяная ссора завершилась убийством

Трагедия в селе Ханска Яловенского района. Мужчина скончался после того, как его трижды ударил ножом собственный сосед. 

Тело 42-летнего мужчины обнаружили у него дома вчера утром. В скором времени был найден подозреваемый. Им оказался 31-летний житель этого же села, сосед убитого, который вместе с жертвой распивал 18 января спиртные напитки и в результате разгоревшегося между ними конфликта трижды пырнул его ножом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства выясняются, пишет realitatea.md.

 

 

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