В Яловенах банальная пьяная ссора завершилась убийством

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Трагедия в селе Ханска Яловенского района. Мужчина скончался после того, как его трижды ударил ножом собственный сосед.

Тело 42-летнего мужчины обнаружили у него дома вчера утром. В скором времени был найден подозреваемый. Им оказался 31-летний житель этого же села, сосед убитого, который вместе с жертвой распивал 18 января спиртные напитки и в результате разгоревшегося между ними конфликта трижды пырнул его ножом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства выясняются, пишет realitatea.md.