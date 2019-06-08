В Яловенах автомобиль с двумя детьми врезался в дерево (ФОТО)

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Группа спасателей вызволяла из повреждённого автомобиля BMW женщину-водителя и двух её детей. Авария произошла сегодня днём при въезде в село Костешты Яловенского района.

29-летняя женщина не справилась с управлением, в результате чего её автомобиль перевернулся и врезался в дерево на обочине. На заднем сиденье находились двое детей: девочка 3 лет и годовалый мальчик, пишет deschide.md.

Водителя и малолетних пассажиров доставили в больницу. У женщины диагностировали перелом левой ноги и нескольких рёбер. К счастью, маленькие пассажиры, находившиеся в детских автокреслах, получили лишь незначительные травмы.

Предварительно было установлено, что женщина не справилась с управлением из-за превышения скорости. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.