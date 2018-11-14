В Яловень агрессивный пациент жестоко избил семейного врача (ВИДЕО)

Трагичный инцидент произошёл вчера в центре общественного здоровья Яловень. На семейного врача прямо в кабинете напал с кулаками пациент.

Нападавший пришёл к врачу со своей матерью. В это время на приёме у доктора находилась беременная пациентка. Как только медсестра вывела беременную женщину из кабинета, мужчина напал на врача с кулаками, сообщает canal2.md.

У 53-летнего врача зафиксировали сотрясение головного мозга и перелом костей носа. Мужчину госпитализировали в больницу скорой неотложной помощи в отделение нейрохирургии. Его состояние оценивают как стабильное средней тяжести.

По данным полиции, 29-летний нападавший является жителем Яловень. По данному случаю было возбуждено уголовное дело.