В Израиле в детсаду погибла дочь граждан Молдовы: в убийстве подозревают няню-украинку

23-летняя уроженка Украины, работающая няней в детском саду в частном детском саду в израильском городе Петах-Тиква, подозревают в непреднамеренном убийстве 14-месячной дочери граждан Молдовы.

Девочка по имени Ясмин Винта посещала данный детский сад. Днем 16 мая детей уложили спать, а после окончания “тихого часа” оказалось, что малышка мертва, пишет news.israelinfo.co.il.

Ребенка доставили в больницу, где констатировали, что на теле нет признаков насилия и нет подозрений о совершении преступления, хотя объяснения его внезапной смерти не было.

Все прояснилось после того как следователи обнаружили и просмотрели запись внешней камеры наблюдения, частично захватывающей комнату, в которой находились дети. Оказалось, что няня-украинка крайне жестоко обращалась с детьми. Так, камера запечатлела, как она грубо потащила сначала погибшую девочку, а потом и другого ребенка, кинула их на матрас на полу, накрыла одеялом и улеглась сверху, принявшись смотреть в телефон.

После просмотра данного видео у следователей появились основания полагать, что девочка умерла от удушья. Более того, просмотр многочасовых записей показал, что издевательства над детьми – обычное дело в этом садике.

Помимо главной подозреваемой, были задержаны также 50-летняя хозяйка детсада и еще одна помощница, 33-летняя гражданка России с временным видом на жительство.

Накануне подозреваемую в убийстве доставили в суд для продления срока задержания до окончания следствия и представления обвинительного заключения.