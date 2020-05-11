В Израиле на стройке погиб молдаванин

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30-летний гражданин Молдовы упал с крыши на строительной площадке города Ор-Акива в Израиле.

Как пишет nash-israel.com, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. По словам местных врачей, к их прибытию раненый лежал без сознания, с серьёзными повреждениями верхней части тела, без признаков жизни. Медики констатировали смерть мужчины.

Обстоятельства трагического инцидента выясняются.

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