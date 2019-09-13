В Израиле двое подростков избили гражданина Молдовы: пострадавший в тяжёлом состоянии

В Израиле двое подростков избили гражданина Молдовы: пострадавший в тяжёлом состоянии

В пятницу, 13 сентября, полиция сообщила о задержании двух 17-летних подростков, подозреваемых в нападении на молодого мужчину из Молдовы. Инцидент произошёл в израильском городе Петах-Тиква.

В сообщении сказано, что в результате нападения 24-летний мужчина, гражданин Молдовы, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавший находится в больнице “Бейлинсон” в Петах-Тикве, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Мировой суд Петах-Тикве примет решение о целесообразности продления содержания задержанных под стражей, передаёт newsru.co.il.

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