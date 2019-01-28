В избирательной гонке зарегистрированы еще два кандидата (ВИДЕО)

В избирательной гонке зарегистрированы еще два кандидата (ВИДЕО)

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала ещё две политические партии в качестве кандидатов на парламентских выборах, которые пройдут в феврале.

Таким образом, новыми кандидатами в депутаты по национальному избирательному округу являются: Партия регионов Молдовы с 43 кандидатами в списке и политическая партия “Демократия дома” с 37 кандидатами.

Напомним, что ранее в ЦИК зарегистрировались 9 кандидатов по национальному избирательному округу: Демократическая партия Молдовы, блок “Акум”, Партия коммунистов, Партия социалистов, партия “Шор”, “Антимафия”, “Наша партия”, Национал-либеральная партия и партия “Воля народа”.

 

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