В Италии застрелен молдаванин, намеревавшийся с подельниками ограбить магазин

В Италии застрелен молдаванин, намеревавшийся с подельниками ограбить магазин

Гражданин Молдовы, обосновавшийся в Италии, умер после того, как его застрелил владелец табачной лавки, которую погибший планировал ограбить. Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 июня в Павоне-Канавезе провинции Турин.

Владелец магазина выстрелил в целях самозащиты, в результате чего молдаванин погиб на месте, пишет realitatea.md, ссылаясь на итальянскую прессу. Всего было произведено семь выстрелов.

Двое сообщников погибшего сумели скрыться с места происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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