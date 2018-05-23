В Италии задержали трех молдаван, подозреваемых в краже

Молодых людей остановили во время того, как они ехали по одной из улиц Турина.

Наши соотечественники, в возрасте от 22 до 26 лет, заметно нервничали во время проверки, что побудило полицейских внимательно обследовать машину. В результате представители правоохранительных органов обнаружили ноутбук с зарядным устройством, а в сумке, происхождение которой молодые люди не смогли объяснить, – часы, браслет и другие золотые украшения. Там же были найдены отвертки, рабочие перчатки, маски и другие сомнительные объекты.

Всех троих задержали по подозрению в совершении кражи, пишет bani.md.