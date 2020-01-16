В Италии задержали нелегалку из Молдовы

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Гражданка Молдовы была задержана правоохранителями Италии, так как находилась на территории чужой страны нелегально.

По данным итальянской прессы, 22-летнюю гражданку Молдовы задержали несколько дней назад в одном из заведений Кремона. Известно, что ранее девушка нарушала закон, находясь в Италии. Её поймали с поддельными документами, она должна была покинуть территорию этой страны ещё в 2017 году, передаёт protv.md.

На данный момент гражданка Молдовы находится под арестом. Судебное заседание, по итогам которого будет решена её судьба, состоится 29 января.