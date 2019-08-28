В Италии задержали молдаванина, угнавшего мопед и попавшего на нём в ДТП

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24-летнего гражданина Молдовы арестовали в Италии после того, как мужчина угнал припаркованный на стоянке мопед, принадлежащий несовершеннолетнему. Пытаясь скрыться от полицейских, злоумышленник спровоцировал ДТП.

По данным итальянской прессы, угрожая хозяину, мужчина украл мопед со стоянки перед рестораном, а затем скрылся в неизвестном направлении. Вскоре полицейские обнаружили злоумышленника, однако тот попытался избежать погони и врезался в чужой автомобиль, пишет jurnal.md.

В результате аварии мужчина упал с мопеда и получил различные травмы. Его задержали по подозрению в угоне. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.