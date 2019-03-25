В Италии задержали молдаванина, перевозившего взрывчатку

В Италии задержали молдаванина, перевозившего взрывчатку

Гражданина Молдовы задержали сотрудники правоохранительных органов Италии после того, как в его машине нашли более одного килограмма взрывоопасной смеси, используемой при изготовлении самодельных бомб.

В итальянском городе Боргезиана был остановлен 25-летний гражданин Молдовы. Завидев полицейскую машину, водитель резко изменил направление движения и увеличил скорость, сообщает deschide.md со ссылкой на итальянские СМИ.

Полицейские начали преследование и сумели остановить нарушителя. В ходе обыска в салоне автомобиля были обнаружены оружие и боеприпасы, в том числе 1,3 кг белого кристаллического порошка, оказавшегося взрывоопасным веществом.

Молдаванин был задержан. Как оказалось, на территории Италии он ранее совершил ряд преступлений.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

 

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