В Италии задержали молдаванина, находящегося в международном розыске

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В итальянском городе Маргера задержали гражданина Молдовы, который был объявлен властями РМ в международный розыск. Мужчина был приговорён на родине к 8 месяцам лишения свободы за торговлю наркотиками.

По данным итальянской прессы, 35-летнего молдаванина разыскивала и полиция Италии, так его приговорили к 11 месяцам тюремного заключения за ограбление, совершённое на территории этой страны, передаёт tvrmoldova.md.

Правоохранители нашли гражданина Молдовы в доме его брата, где проводили проверку лиц, отбывающих наказание в виде домашнего ареста.