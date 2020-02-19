Молдаванин был задержан в Италии (ВИДЕО)

0

17-летний гражданин Молдовы и ещё 31 человек были задержаны в Милане за нарушение общественного порядка.

Как пишет echipa.md со ссылкой на итальянскую прессу, полицейских вызвали местные жители, которые жаловались на громкую музыку и шум по соседству. Как оказалось, молодые люди организовали вечеринку в здании бывшего химического завода. На месте происшествия были задержаны 32 человека, в том числе 17-летний молдаванин.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили при молодых людях 17 таблеток экстази, 3 дозы марихуаны и 15 – ЛСД. Все вещества были конфискованы и отправлены на экспертизу.

Инцидент расследует итальянская полиция.