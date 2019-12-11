В Италии задержали группу молдаван, совершивших кражи на миллион евро (ФОТО)

В Италии задержали группу молдаван, совершивших кражи на миллион евро (ФОТО)

Десять граждан Молдовы ожидают вынесения приговора властями Италии. За несколько лет задержанные совершили ряд грабежей в местных торговых центрах.

Как пишет publika.md со ссылкой на итальянскую прессу, члены преступной сети совершили десятки грабежей, в частности, в магазинах бытовой техники. Ущерб насчитывает миллион евро. Украденные товары позже сбывались в странах Восточной Европы.

Руководителем преступной организации был 33-летний молдаванин, в настоящее время отбывающий наказание в тюрьме за другое правонарушение. Именно он спланировал преступную схему и давал распоряжения подельникам. Члены группы связывались с организатором через Skype, Whatsapp и Facebook.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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