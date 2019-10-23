В Италии суд приговорил отца-насильника из Молдовы к 9 годам тюрьмы

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Апелляционный суд в итальянской провинции Брешиа приговорил 49-летнего молдаванина к девяти годам лишения свободы. Мужчину обвиняли в нескольких эпизодах насилия над дочерью.

По данным publika.md со ссылкой на местную прессу, мужчина впервые подверг своего ребёнка сексуальному насилию ещё в Молдове, когда девочке было 7 лет. Действия сексуального характера продолжились и после того, как мужчина переехал со своей семьёй в Италию.

Свою вину подсудимый не признал. Известно, что мужчина был женат и воспитывал ещё одного ребёнка.