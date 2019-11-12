В Италии разыскиваемого за кражу молдаванина привела в полицию мать

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Гражданин Молдовы, разыскиваемый в Италии за совершение кражи и разбойного нападения, сдался правоохранителям. Его в полицейский участок привела мать.

В начале сентября на имя молдаванина был выдан ордер на арест. По данным полиции, он вместе с приятелем-итальянцем избили и ограбили гражданина Пакистана. После этого сообщники снова “пошли на дело” – они украли в здании института 5 компьютеров, передаёт tv8.md.

Кроме того, молдаванина и итальянца обвиняют в актах вандализма. Они сломали двери в институте, охраняемом системами безопасности.

Гражданин Молдовы был помещён под предварительный арест.