В Италии при подозрительных обстоятельствах погиб молдаванин

В Италии при подозрительных обстоятельствах погиб молдаванин

Тело 28-летнего уроженца Молдовы было найдено вчера днём в лесопосадке в области Трентино (Италия).

По заявлению итальянской прессы, погибшим оказался молдаванин Виталий Мардарь. На место происшествия прибыла медицинская бригада, однако молодому человеку уже ничем нельзя было помочь.

По словам итальянских властей, на теле мужчины было обнаружено несколько синяков и ран.

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что молодой человек погиб не в том месте, где было обнаружено его тело.

По одной из версий, на мужчину могло упасть дерево, которое он рубил, одна не исключается и версия убийства.

Обстоятельства инцидента выясняются, пишет deschide.md.

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