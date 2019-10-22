В Италии полиция задержала двоих молдаван с поддельными документами

В Италии полиция задержала двоих молдаван с поддельными документами

У гражданина Молдовы обнаружили поддельные водительские права, а у его приятеля – поддельное удостоверение личности. Инцидент произошёл в одном из городов Италии.

Как пишет protv.md, 37-летнего уроженца Молдовы, проживающего в Парме, лишили прав девять лет назад за езду в нетрезвом виде. Впоследствии мужчина “купил” фальшивое водительское удостоверение.

В машине нарушителя также находился 36-летний молдаванин с поддельным удостоверением личности. Мужчину арестовали за использование поддельного документа.

Обстоятельства выясняются.

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