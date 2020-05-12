В Италии пьяный водитель-молдаванин повредил три припаркованных авто (ФОТО)

В Италии пьяный водитель-молдаванин повредил три припаркованных авто (ФОТО)

Инцидент произошёл ночью 11 мая в итальянском городе Парма. Как пишет местная пресса, 25-летний молдаванин повредил три припаркованных автомобиля.

Нарушитель оставил свою машину недалеко от места происшествия и попытался скрыться, однако его задержали полицейские.

Было установлено, пишет echipa.md, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. У водителя также не оказалось автомобильной страховки.

Обстоятельства инцидента выясняются. Нарушителю грозит наказание за вождение в нетрезвом виде, создание аварийной ситуации и нарушение мер борьбы с COVID-19.

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