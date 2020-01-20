В Италии пьяный молдаванин спровоцировал аварию: два человека госпитализированы

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23-летний гражданин Молдовы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, врезался на машине, которой управлял, сначала в здание, а затем и в автомобиль Alfa Romeo.

Инцидент произошёл в одном из городов Италии. По данным местной прессы, водительское удостоверение гражданин Молдовы получил около 3 лет назад. В автомобиле Alfa Romeo находились два человека, оба были доставлены в больницу с различными травмами, передаёт protv.md.

В ходе расследования было установлено, что содержание алкоголя в крови мужчины превышало в норму в 5 раз. Полиция изъяла у нарушителя водительское удостоверение и конфисковала автомобиль. Виновному в ДТП грозит штраф в размере от 1 500 до 6 000 евро.