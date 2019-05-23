В Италии перевернулся туристический автобус. Среди пострадавших – молдаване (ВИДЕО)

В Италии перевернулся туристический автобус. Среди пострадавших – молдаване (ВИДЕО)

Автобус с туристами перевернулся в итальянской провинции Сиена. Среди пассажиров были два гражданина Молдовы.

Согласно информации, подтверждённой Министерством иностранных дел, двое граждан Молдовы получили травмы. Сотрудники молдавского посольства в Италии оказывают пострадавшим необходимую помощь, пишет deschide.md.

Авария произошла в среду утром на шоссе Сиена-Флоренция, недалеко от города Бадессе. По предварительной информации, всего в туристическом автобусе находилось 60 человек.

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