В Италии пенсионерка почти сутки пробыла наедине с телом умершей сиделки-молдаванки

Трагический случай произошел в ночь на 26 августа в населенном пункте Магерно провинции Павия.

48-летняя уроженка Молдовы скончалась во сне, по-видимому, в результате внезапного инфаркта. Ее 96-летняя подопечная, не поняв, что сиделка умерла, оставалась с безжизненным телом наедине на протяжении 20 часов, пишет rotalianul.com со ссылкой на местное СМИ.

Страшное открытие было сделано соседом пожилой женщины, зашедшим в квартиру по просьбе ее дочери. Та в данный момент была в отъезде и, не дозвонившись до матери, забила тревогу. Взлома в дверь и увидев ситуацию, сосед вызвал полицию.

Прибывшие на место происшествия карабинеры, изучив жилье, установили, что всё в порядке, женщина не подвергалась какому-либо насилию, а в доме не было посторонних. Всё это время пенсионерка спокойно лежала в кровати в нескольких метрах от трупа сиделки.