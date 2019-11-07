В Италии осудили молдаванина, спровоцировавшего смертельное ДТП из-за неправильной парковки (ФОТО)

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Гражданин Молдовы отсидит срок в тюрьме в Италии за ДТП, в котором погиб полицейский. Обвиняемый припарковал свой грузовик в неположенном месте. В результате в большегруз врезался автомобиль карабинеров, а один из членов экипажа погиб.

Трагический инцидент произошёл в 2014 году, пишет echipa.md. По данным итальянской прессы, тогда гражданин Молдовы оставил транспортное средство в неположенном месте. Тем временем, на этой улице команда полицейских преследовала машину, в которой находились воры. Карабинеры на высокой скорости врезались в грузовик, припаркованный на обочине. Удар был настолько сильным, что один из членов экипажа погиб на месте, а другой получил серьёзные травмы.

Всё это время гражданин нашей страны при содействии адвоката пытается доказать свою невиновность. На днях в Болонском апелляционном суде состоялось слушание, в ходе которого было решено оставить в силе предыдущий приговор: 2,5 года тюрьмы за непреднамеренное убийство.