В Италии нескольких молдаван оштрафовали за нарушение карантина

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Инцидент произошёл в субботу в итальянской коммуне Бассано-дель-Граппа. Несколько граждан Молдовы были оштрафованы за нарушение карантина и правил передвижения.

По данным местной полиции, инспекторы остановили автомобиль, в котором находились четверо взрослых и двое младенцев. За рулём был 25-летний молдаванин, который уже нарушал правила карантина в марте, сообщает итальянская пресса.

Трое других пассажиров, также граждане Молдовы, не могли объяснить, почему они находились на улице в запрещённое время. Нарушителей доставили в полицейский участок, где один из задержанных начал оскорблять карабинеров.

В итоге водитель был оштрафован на 750 евро. Остальные пассажиры получили штрафы в размере 373 евро. Также к ним были применены санкции за нарушение правил перевозки пассажиров и за перевозку детей без специальных кресел.

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