В Италии молдаванку 2 недели держали взаперти и насиловали

Итальянская полиция освободила 29-летнюю уроженку Молдовы, которую удерживал в заложницах гражданин Македонии. Инцидент произошёл в минувшие выходные в итальянском городе Пиза. В течение 2-х недель заточения мужчина заставлял молдаванку принимать наркотики и употреблять алкоголь, чтобы потом насиловать её.

По данным местной прессы, 54-летний гражданин Македонии заманил 29-летнюю уроженку Молдовы в квартиру, где заставлял женщину пить алкоголь, употреблять наркотики, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей заложницы.

Несчастной удалось отправить сообщение своему знакомому в Италии с просьбой о помощи. Мужчина тут же отправился в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов начали поиск преступника.

Вскоре полиции удалось найти квартиру, где держали в заложницах молдаванку. Вместе с ней в квартире находились гражданин Македонии но и ещё один иностранный гражданин из Марокко.

Жертва рассказала полиции, что её в течение двух недель насильно удерживали и избивали. Гражданина Македонии арестовали по обвинению в изнасиловании, сообщает protv.md.