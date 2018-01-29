В Италии молдаванина на обочине дороги насмерть сбил автомобиль

Трагедия произошла вечером в субботу, 27 января, в городе Чистерна-Ди-Латина.

28-летний молдаванин находился в гостях у своих соотечественников. После застолья мужчина вышел на улицу поговорить по телефону, встав на обочине дороги. В это время автомобиль Mercedes, не вошедший в поворот, сбил нашего соотечественника, пишет stirilocale.md.

От сильнейшего удара молдаванин отлетел на несколько метров. Водитель Mercedes вызвал “скорую помощь”, однако прибывшие врачи уже ничем не смогли помочь сбитому, констатировав смерть.

За рулем Mercedes находился 20-летний молодой человек. Проводится расследование.