В Италии молдаванин с подельником попытались ограбить прохожую: их задержала полиция (ВИДЕО)

В Италии молдаванин с подельником попытались ограбить прохожую: их задержала полиция (ВИДЕО)

Двое мужчин в возрасте 21 и 23 лет, уроженцы Молдовы и Румынии, пытались украсть мобильный телефон у прохожей в Италии. Инцидент произошёл в общественном парке в провинции Турин. Попытка кражи попала на камеру наблюдения, запись с которой попала в полицию.

Пока женщина сидела на скамейке, 21-летний гражданин Молдовы украл у неё мобильный телефон, в то время как 23-летний гражданин Румынии отвлекал жертву, пишет cotidianul.md со ссылкой на echipa.md. Воры не знали, что в районе парка сотрудники полиции усилили видеонаблюдение. На место происшествия прибыли правоохранители и задержали сообщников, один из которых держал в руках мобильный телефон жертвы.

Злоумышленников в наручниках сопроводили в полицейский участок. По факту кражи ведётся расследование.

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