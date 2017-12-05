В Италии молдаванин едва не угодил в тюрьму из-за ложных обвинений дочери

Мужчину обвинили в физическом и психологическом насилии над дочерью.

53-летний молдаванин был в шаге от того, чтобы провести ближайшие три года в итальянской тюрьме. Его несовершеннолетняя дочь заявила о том, что отец избил ее, а также угрожал ножом. Правоохранительные органы инициировали расследование в этом отношении, которое продлилось два года.

Прокуроры потребовали 3 лет лишения свободы для уроженца Молдовы, а дочка 50 тысяч евро в качестве компенсации. Адвокаты, правда, сумели представить доказательства невиновности мужчины. Как оказалось, у девушки расстройство личности.

Таким образом, она хотела расправиться с отцом, который, по мнению молдаванки, ограничивал ее свободу.

Ранее в Приднестровье несовершеннолетний племянник оставил дядю без гроша.