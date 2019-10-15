В Италии молдаванин до полусмерти избил сожительницу

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45-летнюю молдаванку жестоко избил сожитель. Инцидент произошёл 12 октября в итальянском городе Коппаро.

Как сообщили местные СМИ, женщина поссорилась с сожителем и сообщила о своём намерении уйти от него. В порыве гнева мужчина начал избивать сожительницу, а когда та упала без сознания на землю, агрессор попросил свою сестру вызвать скорую помощь, а сам скрылся с места происшествия на велосипеде.

Подоспевшие врачи обнаружили окровавленную жертву на полу без сознания, пишет unica.md. Вскоре после случившегося 43-летнего молдаванина задержали на одной из городских улиц: мужчина был пьян. Теперь ему предстоит ответить перед судом за домашнее насилие и покушение на убийство.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.