В Италии два подростка из Молдовы напали и ограбили женщину на улице

0

Два несовершеннолетних уроженца Молдовы в возрасте 15 и 17 лет ограбили женщину в итальянском городе Модена. Подростки напали на неё на улице, отобрали сумку и убежали.

По данным итальянской прессы, инцидент произошёл 27 января поздним вечером, пишет moldova.org. Юные злоумышленники повалили женщину на землю, отобрали её сумку и скрылись в неизвестном направлении. Тунисец, которые проезжал в тот момент на велосипеде, стал свидетелем происшествия и вызвал полицию.

Органам правопорядка удалось быстро идентифицировать злоумышленников. Они были задержаны в тот момент, когда делили «добычу». Потерпевшая была госпитализирована.

Оба несовершеннолетних, один из которых ранее привлекался к ответственности за подобные преступления, были помещены в тюрьму для несовершеннолетних в Болонье.