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В Италии был арестован молдаванин, представившийся румыном

В Италии был арестован молдаванин, представившийся румыном

Необычный инцидент произошел в Венеции.

29-летний гражданин Молдовы явился в центр для общинных иммигрантов, и для того, чтобы быть записанным в качестве гражданина ЕС, представился гражданином Румынии, пишет protv.md.

Тем не менее, попытка мошенничества была тут же раскрыта сотрудницей центра, которая вызвала полицию.

Мужчина был задержан. Выяснилось, что имеющиеся у него документы гражданина Румынии – поддельные. В итоге ему пришлось предъявить сотрудникам полиции свой настоящий паспорт, который подтвердил его молдавское подданство.

Теперь молдаванину-мошеннику грозит высылка из Италии.

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