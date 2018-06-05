В Италии арестован “вор-акробат” из Молдовы

Итальянские власти арестовали 33-летнего молдаванина, подозреваемого в обворовывании квартир оригинальным способом.

Так, он забирался на крыши домов и спускался, проникая в расположенные ниже квартиры через открытое окно. Таким образом он ограбил не одно жилье, поставив на уши местную полицию.

Попался в руки правоохранителей наш соотечественник в минувшее воскресенье “на горячем” – при попытке нового ограбления. В доме, на который нацелился преступник, сработала сигнализация, а прибывшие по тревоге карабинеры заметили на крыше мужчину, которого им удалось задержать. На крыше карабинеры нашли сумку с набором инструментов для взлома, включая ручную дрель, пишет deschide.md со ссылкой на ilgazzettino.it.

В результате обыска в его доме были найдены браслеты, ожерелья, кольца и золотые серьги, а также пневматическая винтовка.

Выяснилось, что гражданин Молдовы незаконно находился на территории Италии. Более того, он предъявил фальшивые документы на имя легально живущего в Италии гражданина Румынии.